La tempesta deixa precipitacions de més de 100 litres a Xàbia

Les fortes pluges caigudes ahir dimecres a la demarcació d'Alacant i sud de la de València han deixat 102,8 litres per metre quadrat a Xàbia; 63,8 litres per metre quadrat a Murla i 63,6 litres per metre quadrat a la Vall de Laguar, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Així mateix, la tempesta va deixar 55,8 litres per metre quadrat a Pego, 34 litres per metre quadrat a Miramar i 27,9 litres per quadrat a Oliva, segons recull el Diari La Veu De fet, com a conseqüència del temporal, el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant va haver d'intervindre per la caiguda d'un arbre que va fer caure una línia elèctrica en el municipi de Dénia, mentre que la policia local de Xàbia va rescatar diversos vehicles que havien quedat atrapats per la pluja.Les precipitacions van estar presents al llarg de tota la jornada d'ahir dimecres, però van remetre a la vesprada per a tornar al voltant de les 10.30 hores quan es va descarregar una intensa tempesta que en tan sols una hora va deixar fins a 40 litres per metre quadrat a Xàbia, Murla, la Vall de Laguar i Pego.Així mateix, a Villena es van acumular 24,4 litres per metre quadrat en una hora, segons Aemet, que explica que el fenomen meteorològic que es va viure aquest dimecres va ser una típica tempesta d'estiu, caracteritzada per "molta quantitat" d'aigua "en zones relativament reduïdes de territori i en altres zones pròximes, molt poc o gens".Així mateix la tempesta ha deixat 24.436 descàrregues procedents de rajos, la majoria en el mar entre la costa d'Alacant i l'illa d'Eivissa. Concretament, dels 24.436 rajos, 24.100 es van registrar entre aquesta zona, ha indicat Aemet que precisa que "no és freqüent tanta activitat convectiva en el Mediterrani en la primera quinzena d'agost".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)