«Mölkky»: no tots els jocs de bitlles són iguals

Tot i que les primeres referències a les bitlles les trobem a l'Antic Egipte, al voltant del 3.200 a.C. i posteriorment entre grecs i romans; no es fins a l'Edat Mitjana que el joc es comença a popularitzar pel centre d'Europa, especialment a Alemanya i Anglaterra, convertint-se durant els següents segles en un dels jocs d'exterior més practicats.Un joc de bitlles consisteix en llançar una bola contra un grup de peces de fusta amb la intenció de tombar-les. Però a partir d'aquesta definició estàndard, ens trobem amb moltes variacions, molt sovint associades a l'adaptació que ha sofert el joc en determinades regions. Així la versió nord-americana del joc (la més coneguda actualment) consta de 10 bitlles que s'han de tombar amb una bola de pedra; en canvi les bitlles catalanes són només 6 i cal tombar-les amb unes bitlles més petites anomenades "bitllots".Però viatjarem lluny per conèixer una de les variants que a poc a poc es va donant a conèixer: el " Mölkky ", les bitlles finlandeses.Tractant-se d'un joc de bitlles, està clar què haureu de fer, però en el " Mölkky " veureu que els elements convencionals d'un joc de bitlles no són com us els podríeu esperar.Quin tipus de bola tirem? Doncs com passa amb les bitlles catalanes, no llancem una bola sinó el mölkky, un cilindre de 22’5cm de llargada i 5’5cm de diàmetre que és el que dona el nom al joc. Haurem d'intentar tombar les 12 bitlles, cada una numerada de l'1 al 12, des d'una distància d'entre 3 i 4 metres.I la puntuació? Un punt per cada bitlla tombada? Doncs sí i no. Si tombeu més d'una bitlla, us anotareu un punt per cada una. Però si només en tombeu una, llavors us emportareu tants punts com el número que hi hagi imprès a la bitlla tombada.Quantes vegades tirem? Doncs vés a saber. No es tira un nombre determinat de vegades, sinó que es fan rondes d'un sol llançament per jugador fins que un de vosaltres arribi a 50 punts exactes. I compte amb passar-vos perquè llavors torneu enrere fins als 25 punts.Fins aquí ja heu vist que tot és una mica diferent. Però encara hi ha tres aspectes més que transformen la primera partida al "Mölkky" en un joc viciós.La partida augmenta de dificultat de mica en mica. A diferència de la majoria de jocs de bitlles, després de cada llançament, les peces tombades no es tornen a col·locar a la seva posició inicial, sinó que les posarem dretes allà on hagin anat a parar. D'aquesta manera, a cops de mölkky, les bitlles cada cop estaran més disperses i allunyades del punt de llançament.Els jugadors viuen moments de tensió. Com passa en algunes proves d'atletisme, si un jugador fa 3 llançaments nuls seguits, queda desqualificat. A mida que avança la partida i s'escampen i allunyen les bitlles, després d'haver fet nuls en els dos darrers tirs, els jugadors viuran llançaments vitals on no poden fallar, i hauran de fer algun punt si no volen quedar fora de la partida.Pot jugar-hi tothom i a qualsevol lloc. Tot i que es preferible jugar sobre terra, es pot jugar a la gespa, a la platja o sobre asfalt. Descobrireu que no es juga igual a totes les superfícies. És un dels jocs de bitlles més familiars que hi ha, podent jugar-hi junts grans i petits perfectament.En tractar-se d'un joc tradicional, tan us el podeu trobar en una botiga de jocs com en una botiga d'objectes de fusta o en un hipermercat; o si sou una mica manetes, fins i tot us el podeu construir vosaltres mateixos.Nom del joc: "Autor:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)