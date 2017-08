La desigualtat, per barris: la Marina multiplica per cinc l'atur de Vallvidrera

Vista de Barcelona des de Montjuïc. Foto: Adrià Costa

Residir a Barcelona pot significar viure en un entorn molt diferenciat en funció del barri. La taxa d'atur és un indicador que així ho evidencia: a la Marina del Prat Vermell-Zona Franca ha arribat al 16,3%, la més alta de la ciutat, i multiplica per cinc la més baixa, que és el 3% que es registra a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, segons l'Observatori de Districtes i Barris que acaba d'actualitzar l'Ajuntament amb dades dels 10 districtes A més de la Marina, hi ha nou barris més que superen la taxa mitjana d'atur de la ciutat, que és del 7,5%, segons les dades del desembre del 2016: Ciutat Meridiana (15,5%), Trinitat Nova (14,7%), Trinitat Vella (13,8%), Vallbona (13,7%), la Guineueta (11,5%), Canyelles (11,3%), el Besòs i el Maresme (10,8%), Verdun (10,5%) i Roquetes (10,4%), segons l'Ajuntament.En relació a l'habitatge, la Vila de Gràcia és el barri amb més contractes de lloguer amb 2.191 el 2016, mentre que La Marina-Zona Franca és on menys es van signar, amb un total de deu contractes. El Clot és la zona que més compravendes ha registrat, amb un total de 599, seguit del Raval (593), les Corts (535) i el Camp de l'Arpa del Clot (529), mentre que Can Peguera només va registrar tres vendes.A més, les dades mostren que Montbau és el barri amb l'índex d'envelliment més alt (261), quatre vegades més que en Torre Baró (63), que és el que té la població més jove. Les zones de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera són els que tenen un major percentatge d'ancians que viuen sols (34%), mentre que Vallbona (13%) és el que menys.L'Observatori compta amb un total de 162 indicadors de districtes i 86 de barris, i ofereix 83 informes descarregables –10 de districte i 73 de barri- en els quals es pot analitzar l'evolució dels indicadors des del 2010.

Comparativa Dades Bàsiques Districtes 2016 by naciodigital on Scribd

Comparativa Dades Bàsiques Barris 2016 by naciodigital on Scribd

