Òmnium vesteix places i carrers de «democràcia»

El clam per la democràcia continua omplint tots els racons del país! #CridaDemocràcia pic.twitter.com/dg3ZvzIweK — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) August 9, 2017

L'avioneta que sobrevola la costa amb una pancarta que diu «Democràcia». Foto: Òmnium

Pancarta a Vic demanat «democràcia». Foto: Xevi Pujol

Un edifici de la Dreta de l'Eixample de Barcelona amb una de les pancartes Foto: Òmnium Cultural

Òmnium Cultural, en el marc de la campanya Crida per la Democràcia , ha començat a desplegar pancartes i cintes amb la paraula "democràcia" a poblacions d’arreu de Catalunya. L'entitat ha "vestit" balcons, senyals de trànsit, places i baranes amb pancartes i cintes on s’hi pot llegir la paraula "democràcia" en defensa del dret a decidir i el referèndum. De moment, l’acció s’ha engegat a diferents barris de la ciutat de Barcelona, Badalona, la Seu d’Urgell, Mataró, Bagà (Berguedà), Cardedeu (Vallès Oriental), i a diferents barris de la ciutat de Barcelona.Òmnium preveu que al llarg dels propers dies més d’un centenar de poblacions de totes les comarques es sumin a la iniciativa i també folraran amb la paraula democràcia els racons de cada municipi. En total, hi ha previst desplegar l’acció a totes les grans ciutats del país: les 4 capitals de demarcació (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) i a capitals de comarca com Tàrrega, Tremp, Mollerussa, Balaguer, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Tortosa, Amposta, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers, Olot, Vic, Manresa, Igualada, Figueres, la Bisbal d’Empordà i Valls, entre d’altres.També s’hi sumaran municipis com l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Salt, Palamós i Salou, entre molts d’altres. En paral·lel, l’avioneta amb la pancarta de grans dimensions amb la paraula "democràcia" es tornarà a enlairar aquest cap de setmana per recórrer la costa catalana de punta a punta. També continuen en marxa els murals per la democràcia a murs de diferents localitats.

