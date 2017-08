Sindicalistes veterans contra el referèndum per «defensar la unitat de la classe obrera espanyola»

Veterans sindicalistes reunits per fer un manifest contra l'1-O Foto: Blogspot

No a la independencia de Cataluña.

NO al 1-O, que no es un referéndum

https://t.co/zM3ztPMlBa — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 9 de agosto de 2017

Un grup de veterans sindicalistes intenta organitzar el rebuig al referèndum amb el pretext de defensar "la unitat i la solidaritat de la classe treballadora d'Espanya". Segons ha explicat l'exdiputat d'ICV i exsecretari general de CCOO Josep Lluís López Bulla al seu blog , els lemes del manifest són "No a la independència de Catalunya. No a l'1-O, que no és un referèndum. Pels interessos i reivindicacions del món del treball".​Entre els ideòlegs d'aquest nou manifest unionista hi ha Isidor Boix, Manuel Zaguirre, Josep Maria Rodríguez Rovira, Manuel Gómez Acosta, Pedro López Provencio i el mateix López Bulla. L'exlíder sindical explica que, tot i que no hi van poder assistir, també els sindicalistes Josep Maria Rañé i Quim González, de vacances, "comparteixen el que es cuinava" a la reunió.Els líders sindicals demanen difusió perquè la seva proposta arribi "a través de tot tipus de mitjans, des de les xarxes socials fins a les presencials". De moment, Societat Civil Catalana ja ha aplaudit la iniciativa.

