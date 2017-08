​Volen posar ordre al descontrol de la Fageda d'en Jordà

Mapa del futur camí que es construirà Foto: Departament de Territori

La Fageda d'en Jordà, a la Garrotxa, és un dels espais naturals més visitats del país. El gran nombre de visitants, especialment a la tardor, provoca escenes de caos i perill al seu entorn. Els cotxes omplien l'aparcament habilitat i la gent acabava arribant al bosc per la carretera, amb el conseqüent perill d'accidents.Després d’anys de problemàtica, el Departament de Territori i Sostenibilitat posarà fi a la problemàtica entre visitants i cotxes. Veure vianants caminant per la carretera GI-524 que connecta Olot amb Santa Pau serà història. A partir d’aquest hivern s’iniciarà la construcció d’un camí per a vianants i ciclistes que connectarà Can Blanc amb l’aparcament de Santa Margarita i afavorirà la seguretat i ordre dels visitants.La via costarà uns 800.000 euros i està previst que s’inauguri abans de Setmana Santa. Recorrerà un total de tres quilòmetres i també connectarà la zona de Can Serra i Can Xel, de tal manera que les zones d’aparcament properes a la Fageda quedaran comunicades.El vial previst millorarà la seguretat viària, ja que en èpoques com la tardor els aparcaments estan plens i obliga als vehicles a estacionar als vorals de la carretera, fet que provoca la presència de persones caminant per una carretera on hi ha un trànsit important.Anteriorment, el Parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa ja havia impulsat accions com la instal·lació de senyals de prohibit aparcar a la carretera –molts cotxes ho feien i també augmentava el risc d'accidents-, el reforç de vigilants a l'aparcament habilitat així com la major presència dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra.

