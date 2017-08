Les malalties de transmissió sexual es disparen: un 300% la sífilis i un 600% la clamídia

Mobilització al Dia Mundial de la Sida. Foto: Adrià Costa

El secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix Foto: ACN

La PrEP, un medicament per prevenir el VIH Foto: BCN Checkpoint

En deu anys, les infeccions per sífilis han pujat un 300% a Catalunya, les de gonocòccia un 350% i les de clamídia un 600%. Són les tres principals malalties de transmissió sexual (ITS) que es controlen des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i que, segons el secretari, Joan Guix, han registrat un ‘’salt brutal’’ entre el 2013 i el 2015.En una entrevista a l’ACN, Guix ha recalcat que les xifres són tan elevades perquè hi ha més diagnòstic i més declaració de les infeccions, però també per una ‘‘pèrdua de respecte’’ d’alguns col·lectius que es demostra en què la tendència es dona també a Europa. Per combatre-ho, Salut ha unificat les unitats que lluitaven contra les mateixes ITS, el VIH i la sida, i l’hepatitis C per veure d’aquí un temps, una reducció considerable del fenomen.Per Guix, hi ha alguns col·lectius que no volen renunciar a unes determinades maneres ‘‘de relació i de vida’’, un fet que considera ‘‘respectable’’ però que alhora, demostra una manera de ‘’perdre el respecte’’ a les malalties de transmissió sexual. Segons Guix, ‘‘s’ha abaixat la guàrdia’’ perquè tot i que hi hagi més informació i més accessible, ha canviat el pronòstic de les malalties que anys enrere significaven la mort ‘‘relativament en poc temps’’.El fet que actualment s’hagin convertit en ‘‘malalties cròniques’’ al nostre entorn, que es tracten amb normalitat i que no signifiquen tampoc una ‘‘pèrdua important d’anys de vida’’, és per Guix, la causa d’aquesta pèrdua de respecte a unes patologies que es combaten bàsicament amb l’ús del preservatiu.Per potenciar i unificar la lluita contra les ITS en general, l’Agència ha reorganitzat les unitats que es dedicaven a la lluita contra el VIH, les ITS i l’hepatitis C, de manera que s’ha creat un programa unificat amb una direcció conjunta que pretén donar ‘‘més potència i més fragmentació’’ a les accions que es dissenyin des de l’ASPCAT, compartint protocols i potenciant la col·laboració entre els equipaments que treballen al carrer, entitats, iONGs.El programa, que tot i estar pendent de publicar-se al DOGC fa temps que està en marxa, ha de donar més efectivitat amb eines comunes i poder estancar, en un primer moment, i reduir, com a objectiu bàsic, aquestes infeccions d’aquí uns anys. La sensibilització entre els col·lectius, sobretot pel que fa a les ITS, en serà un dels cavalls de batalla per conscienciar que no tenir simptomatologia no exclou ser portador d’alguna d’aquestes malalties.En l’àmbit del VIH i la sida, una de les reivindicacions habituals els darrers anys entre els col·lectius afectats, és la implantació de la PrEP , la profilaxi preexposició, per evitar el contagi que es registra cada any a Catalunya, principalment en homes que tenen sexe amb homes, que suposen dos terços de les infeccions. Des de l’ASPCAT, no s’ha pres cap decisió a l’espera dels resultats de tres estudis que s’estan engegant actualment.D’una banda, els propers mesos ha de començar un treball en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat que durarà aproximadament un any. De l’altra, la convocatòria del PERIS, el programa de recerca en salut, també inclou un projecte d’implantació de la Truvada, mentre que des de Checkpoint, s’està duent a terme un altre per comparar aquest nou medicament i la Truvada.Amb els resultats d’aquests treballs, es podrà avaluar la idoneïtat de posar en marxa algun programa per administrar la PrEP a Catalunya. Per Guix, posar-ho en marxa és ‘‘relativament simple’’ però cal preveure les conseqüències que se’n puguin generar, com per exemple, que pugui ser un estímul per deixar d’utilitzar el preservatiu i, per tant, creixin encara més les infeccions per altres ITS.Guix assegura que els estudis en altres països van en aquesta direcció i, per tant, els estudis en marxa demostraran el comportament dels catalans en aquest àmbit, així com l’adherència al tractament o possibles reaccions. Tanmateix, el secretari de Salut Pública reconeix que la profilaxi preexposició és una ‘‘bona eina’’ per al ‘‘magatzem d’eines’’ de lluita contra el VIH.Guix també ha recordat que l’Agència Espanyola del Medicament encara no ha aprovat la PrEP i, per tant, no es poden prendre decisions de forma precipitada. Respon així a les crítiques que fan les entitats, que alerten de la compra d’aquestes pastilles per internet, en el mercat negre, amb els perills i els riscos que això suposa. Per Guix, cal prendre’s temps per ‘‘fer les coses ben fetes’’ i assenyala que ja hi ha una eina ‘‘molt potent’’ per lluitar contra el VIH, que és el preservatiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)