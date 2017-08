La Guàrdia Civil controlarà el Prat si continua el caos

La Guàrdia Civil assumirà els controls de seguretat de l'aeroport del Prat si el caos de les tres darreres setmanes es manté. Així ho assenyalen diversos mitjans que asseguren que és el pla B d'Aena per si la vaga no es desconvocada i comença una aturada indefinida al 100% de la jornada. Amb tot, fonts d'aquest cos han detallat que "per ara no hi ha res establert perquè assumeixin aquest rol".Ja durant les aturades parcials de divendres, diumenge i el dilluns passat, segons assenyala La Vanguardia , es va reforçar la plantilla de la Guàrdia Civil al Prat. El personal d'Eulen va complir els serveis mínims pactats d'un 90% i els agents no van haver d'intervenir.Cal recordar que aquest dijous l'assemblea de treballadors dels vigilants d'Eulen ha de decidir si accepta o no la proposta de mediació presentada pel Departament de Treball.

