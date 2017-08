Ja són 13 els països afectats per la crisi dels ous contaminats amb pesticida

Crisi alimentària per ous contaminats. Foto: Pixabay

La crisi alimentària pels ous contaminats amb pesticida no para d'augmentar. Ja són 13 els països afectats mentre continua la pluja de retrets entre les autoritats europees, Bèlgica i Holanda, focus de la contaminació.Àustria, Irlanda, Itàlia, Polònia i Romania s'han afegit a la llista de països on s'han distribuït ous contaminats pel pesticida fipronil –prohibit a la Unió Europea-. Inicialment la crisi afectava Alemanya, Bèlgica, Holanda, França, el Regne Unit, Suècia i Suïssa. El Ministeri de Sanitat manté que "fins ara" no se n'han distribuït a l'estat espanyol.Holanda és el país més perjudicat amb unes 200 explotacions afectades. S'estan retirant milions d'ous ja distribuït i tot apunta que les pèrdues per als productors del sector avícola seran milionàries.El fipronil és un insecticida d'ampli espectre que pertany a la família química fenilpirazol. Un dels seus noms comercials és Termidor. Interromp el sistema nerviós dels insectes i causa hiperexcitació dels nervis i els músculs en els insectes contaminats.S'utilitza per combatre l'àcar vermell, un paràsit que perjudica les gallines i que els hi transmet diverses malalties. La Unió Europea el prohibeix si s'utilitza directament sobre animals per a consum humà. El 2013, a més, es va prohibir per tractar les llavors de blat i girasol. Està permès, en canvi, per tractar paràsits d'animals domèstics.

