Puigdemont farà una visita oficial a Dinamarca a un mes del referèndum

Carles Puigdemont, en una imatge d'arxiu. Foto: Govern

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà una visita oficial de dos dies a finals d'agost a Dinamarca, segons han confirmat fonts del Govern a l'ACN. Concretament, serà el 30 i el 31 d'agost, a només un mes del referèndum de l'1 d'octubre.Precisament, el diari de pagament més important del país, Politiken, dedicava aquesta setmana un reportatge al procés i resumia la voluntat de fer un referèndum per "acabar amb 800 anys d'amargura i lluita per a la independència del gran veí espanyol", i dedicava un perfil a Puigdemont. També explicava com el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, "espera solucionar el problema català amb l’ajuda de la Constitució i els jutges” i amb la intenció de "provocar pànic".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)