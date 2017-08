VÍDEO Òmnium replica a Albiol: «Radicalment a favor de la democràcia»

Radicalment a favor de la democràcia. pic.twitter.com/tRyArGgpTk — Òmnium Cultural (@omnium) August 9, 2017

Òmnium Cultural ha respost al líder del PP català, Xavier García Albiol, que estan "radicalment a favor de la cultura, el català, la cohesió social i la democràcia". Ho han fet a través d'un vídeo penjat a la xarxa com a rèplica a les paraules del dirigent popular en què acusava les entitats sobiranistes de "fanàtiques i radicals".Les paraules d'Albiol feien referència a la petició d'Òmnium d'incrementar la quota dels socis per afrontar el referèndum de l'1 d'octubre. La resposta de l'entitat comença amb les paraules d'Albiol per, acte seguit, preguntar-se com pot ser "radical" una entitat que organitza actes com el Premi d'Honor de les Lletres, la Nit de Santa Llúcia, la Flama del Canigó, el Tinter o la campanya "Lluites Compartides".Qui també ha respost al president del PP català ha estat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que ha recordat que l'entitat va ser "víctima del fanatisme". "La nostra entitat ha tingut represaliats del franquisme, no se'ns pot titllar de fanàtics", ha assegurat. Així mateix, ha recomanat a Albiol que repassi la història d'Òmnium abans d'atacar-la.Cuixart també ha recordat a Albiol que l'entitat va estar "clausurada" del 1963 al 1967 per ordres de Manuel Fraga Iribarne, ministre d'Informació i Turisme durant la dictadura de Francisco Franco, i que a més va fundar Alianza Popular, organització que acabaria convertint-se en el PP del qual ara en forma part l'actual president del PPC. "Al senyor Albiol li recomanem fervorosament que repassi la nostra història, de 55 anys de defensa de la llengua i la cultura catalanes, de cohesió social, i de defensa d'un model d'escola catalana que és referent arreu d'Europa pel seu model d'integració", ha afirmat Cuixart.

