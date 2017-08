Els Estats Units vincula l'exblaugrana Rafa Márquez amb el narcotràfic

L'exblaugrana Rafa Márquez ha estat vinculat amb el món del narcotràfic. Així ho assegura el Departament del Tresor dels Estats Units a través d'un comunicat en què afirma que Márquez és entre 22 persones i 43 entitats sancionades per presumptes vincles amb Raúl Flores Hernández, dirigent d'una organització que trafica amb drogues.Segons el Departament del Tresor, l'exdefensa blaugrana té relació des de fa temps amb Flores i ha servit com a testaferro i per a ell i la seva organització. Com a conseqüència d'aquesta presumpte vinculació, els Estats Units ha embargat els béns del futbolista el país. Márquez, un dels jugadors més coneguts del futbol mexicà, té 38 anys i actualment juga a l'Atlas de Guadalajara.

