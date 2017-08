El Barça no enviarà el «transfer» de Neymar fins que no cobri els 222 milions de la clàusula

Neymar amb la samarreta del seu nou equip, el PSG Foto: PSG

El Barça no enviarà la documentació per tramitar el "transfer" internacional de Neymar a la Federació Espanyola fins que no cobri els 222 milions del traspàs del jugador al PSG. El PSG, per tant, segueix esperant per poder inscriure el crac brasiler i, de moment, encara no podrà jugar el segon partit de la la lliga francesa. Si aquest tràmit s'allarga molt, la FIFA hi hauria d'intervenir.Es tracta d'un nou gir del cas Neymar, que sembla no tenir final. Segons Globoesporte, el flamant jugador del PSG portarà el club blaugrana al màxim organisme del futbol mundial si no cobra el segon pagament de la prima de renovació acordada el novembre passat. Es tracta de 26 milions d'euros que el Barça, després que es confirmés el fitxatge, es va negar a pagar.La demanda de Neymar es podria fer efectiva la setmana vinent a la Càmera de Resolució de Disputes (CRD), òrgan de la FIFA encarregada d'aquestes qüestions.

