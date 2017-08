Aena garanteix que no canviarà les condicions laborals en noves licitacions

Aena ja ha garantit per escrit que les condicions de futur en les licitacions de seguretat a l'aeroport del Prat no podran empitjorar, tal com s'havia compromès. Segons ha anunciat en un comunicat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la taula de mediació ha rebut el document aquest dimecres al vespre, el contingut del qual havia estat pactat prèviament amb el comitè de vaga i era una de les condicions dels empleats per acabar amb aquesta . Això, és clar, sempre i quan l'assemblea de dijous doni per bona la proposta de millora laboral posada sobre la taula dimarts per la Generalitat, acceptada per Eulen i considerada insuficient pel comitè L'assessor del comitè de vaga s'havia reunit a la tarda amb Enric Vinaixa, director de Relacions Laborals de l'execitu, per pactar el contingut d'un document que obligarà Aena a respectar l'acord i les condicions laborals que se'n deriven encara que hi hagi una nova licitació. "Servirà perquè qualsevol licitació que surti tingui les mateixes condicions, es mantingui el mateix salari pels empleats actuals o els que entrin nous i que el nombre de treballadors dels filtres i els que han de fer els relleus sigui com a mínim el que s'estableix aquí i pugui pujar però mai baixar", ha indicat Giménez a les portes del departament de Treball.Des del seu punt de vista, aquest text "garantirà que mai més torni a passar que els empleats dels filtres hagin de reclamar els seus drets en una vaga". El portaveu havia avisat que Aena havia de respondre a aquesta proposta abans de l'assemblea perquè "si aquest acord no existeix, independentment del que decideixi demà l'assemblea, no es desconvocarà la vaga", va advertir.Ara tots els ulls estan pendents de l'assemblea de dijous. Segons la proposta acceptada per l'empresa, tal com recorda la Generalitat, Eulen es compromet formar en radioscòpia tots els vigilants de seguretat, dimensionar la plantilla en temporada alta amb 5 treballadors per filtre de seguretat, sumar 25 llocs de treball de vigilants de seguretat que actuen com a para-relleus durant tot l'any, aprovar un quadrant anual que garanteixi la conciliació i una millor distribució dels períodes de vacances, aplicar un nou sistema organitzatiu i afegir un complement salarial de 200 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)