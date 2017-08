La CUP atribueix el caos a l'aeroport del Prat a la «privatització» i a la «precarització»

La CUP ha culpat la "privatització" d'Aena i la "precarització" de les condicions de treball dels agents de seguretat d'Eulen com a principals motius del caos viscut a l'aeroport del Prat els darrers dies i s'ha queixat que l'ens gestor d'infraestructures aèries actuï "com una empresa més interessada en donar beneficis als seus accionistes que no a oferir un bon servei" i promogui "subcontractacions a la baixa, adjudicades a un preu molt menor al preu de partida, tot i que el nombre d'usuaris ha augmentat".En aquest sentit, la CUP ha criticat que Eulen es va endur per mig milió d'euros menys el concurs que Aena va convocar i pel qual oferia 23 milions d'euros per al control de seguretat de passatgers. "Això ha acabat revertint en més precarietat laboral per als treballadors", ha conclòs la formació anticapitalista en un comunicat.La CUP també ha remarcat que Aena ha duplicat els ingressos des del 2011 i que les accions des que va sortir a borsa s'han revaloritzat un 186%, amb uns beneficis rècord de 1.148 milions d'euros. D'altra banda, ha afegit que la precarització en les condicions de treball és un "problema latent" en el sector de la restauració de l'aeroport per les "noves condicions exigides per Aena".La formació independentista també ha carregat contra la manca d'inversions a l'aeroport del Prat i ha assegurat que entre el 1992 i el 2004, Barajas va rebre el 58% de la inversió aeroportuària tot i tenir el 22% dels passatgers, mentre que a l'aeròdrom barceloní va correspondre el 14,6% amb un 14,78% dels usuaris. "Això vol dir que, per cada euro invertit en un aeroport català, se'n van gastar 2,63 a Madrid. Al País Valencià i Illes Balears les xifres encara eren pitjors: per cada euro se'n gastaven 7,5 a Madrid", conclou.

