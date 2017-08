Colau reitera que no ha estat mai «ni nacionalista ni independentista»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterat aquest dimecres en una entrevista a Antena 3 que no és ni ha estat mai "nacionalista ni independentista" i ha assenyalat que "l'autoritarisme del PP està enquistant" i "polaritzant" aquest conflicte, que al seu parer ha provocat que molts ciutadans que no eren independentistes s'hi hagin fet com a "forma de protesta davant aquest bloqueig". Per Colau, la celebració d'un referèndum és un "pas que no es pot obviar", ja que Catalunya està reclamant un reconeixement com a nació i que ho fa "de forma pacífica i per vies democràtiques.En tot cas, l'alcaldessa de Barcelona s'ha mostrat partidària de superar el model d'"estat-nació" per donar més competències a les àrees metropolitanes, ja que és on es concentren la "immensa majoria" de ciutadans i on hi ha més problemes d'habitatge, transport, medi ambient i desigualtats".Segons Colau, el conflicte català cal resoldre'l "reconeixent la sobirania del poble de Catalunya i el dret a decidir" i ha recordat l'"estat d'insatisfacció" a Catalunya té l'origen en el fet que el PP va recórrer un l'Estatut "votat per canals democràtics existents". "Políticament i legalment em sembla molt incorrecte que no es respecti l'Estatut que en el seu dia es va votar i aprovar de forma majoritària a Catalunya i en el Congrés", ha subratllat l'alcaldessa de Barcelona, que ho ha titllat "d'anomalia democràtica" i ha criticat la "judicialització" de la política. "Així no aconseguirem res", ha sentenciat.Es pot consultar la pregunta la pregunta de Francisco Marhuenda que dona lloc a aquestes reflexions a partir del minut 17.45 del vídeo:

