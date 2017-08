El veto a patinets i bicitaxis: una necessitat o reacció a la turismofòbia?

Les rutes on podran anar els patinets elèctrics de lloguer. Font: Ajuntament de Barcelona

El govern d'Ada Colau ha dit prou a la proliferació de turistes en patinets elèctrics , segways i bicitaxis –trixies- als carrers de Ciutat Vella, i a partir de finals de mes només els deixarà circular per algunes de les vies més amples del districte barceloní. En opinió de la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, la prohibició és una necessitat perquè l'espai públic està "molt saturat" d'aquests vehicles, però les empreses que afirmen complir la normativa reivindiquen la seva tasca, i hi ha qui veu en l'anunci de l'Ajuntament una reacció a la denominada turismofòbia El consistori ja disposa des del juliol d'una normativa que regula els vehicles de mobilitat personal , però a Ciutat Vella quedaran limitats molt més a partir de finals de mes, quan entri en vigor la nova prohibició que ha decretat el govern municipal. La regulació afecta els patinets, rodes i plataformes elèctriques, els segways i cicles de més de dues rodes, com els bicitaxis, sempre que siguin de lloguer o s'utilitzin per realitzar algun tipus d'activitat econòmica o d'oci. En queden exclosos les bicicletes –per a turistes incloses-, els vehicles de mercaderies, i els patinets i altres vehicles quan són propietat del mateix usuari.Les úniques zones per on podran circular els turistes serà l'eix entre el passeig de Colom i la Ciutadella, els carrers que voregen el parc i el passeig de Lluís Companys fins a Arc de Triomf. Són les rutes que tenen marcades les empreses de lloguer d'aquests vehicles. En cas d'incompliment, es multarà el turista si va sol per zones vetades, i l'empresa si va en grup. Les sancions oscil·laran entre els 100 i 500 euros. Els vehicles de lloguer haurien d'estar inscrits en un nou registre municipal i han d'anar amb guia, cosa que hauria de facilitar la detecció dels que vulnerin la prohibició.Posar traves a vehicles com els segways és una reivindicació veïnal. L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), partidària del decreixement turístic, celebra la nova regulació, i més perquè inicialment es valorava aplicar-la només al Gòtic, destaca Daniel Pardo, portaveu de l'ABTS. Malgrat això, considera però que mesures com aquestes són "pegats" que "no entren a tocar el model de ciutat", i afegeix que "deixar de banda el monocultiu turístic passa per moltes altres mesures". Reclama a l'Ajuntament que, a més de regular, faci complir les normatives.A continuació, un dels vídeos sobre segways que més impacte ha generat:Les empreses de lloguer amb les quals ha pogut contactarafirmen que des de l'1 de juny ja sabien que no podrien circular per la majoria de carrers de Ciutat Vella perquè l'Ajuntament els va reunir per explicar la regulació de ciutat. La novetat d'ara probablement és que per les rutes marcades també hi hauran d'anar els patinets i segways de lloguer encara que només siguin grups de dos usuaris amb un guia, i els bicitaxis. Un conductor de bicitaxi que ha evitat donar el seu nom explica que ja intenten no passar per carrers estrets, però encara s'hi circula. "Entrem poc a Ciutat Vella", ha assegurat.Segons Albert Cid, de Sun Segway Barcelona, l'anunci que ha fet aquest dimecres l'Ajuntament està vinculat directament amb la necessitat de donar un missatge de fermesa davant els atacs en objectius turístics. "Penso que ho fan més pel tema de la turismofòbia. Han de donar algun tipus de raó per parar-ho", defensa. Ressalta que "el motor de Barcelona és el turisme", però admet que "pot ser" que la ciutat estigui "una mica saturada" i que calguin regulacions. A parer seu, és pels pisos turístics on cal començar a actuar.Un dels efectes que pot tenir la nova normativa és posar les coses més difícils per a les empreses que encara vulneren les regulacions. Els negocis consultats expliquen que ja no lloguen patinets elèctrics, perquè és el que els donava més problemes, ja que, quan un turista n'agafa un, "fan el que volen". Ho explica Cid, el qual va obrir el negoci fa sis anys i durant un va tenir també patinets. Ara només lloga segways i un grapat de bicis elèctriques per si hi ha algú en un grup que no s'atreveix a pujar al segway. "Fins i tot he hagut d'anar a recuperar el patinet al dipòsit", reconeix.El responsable del Sun Segway Barcelona assegura que compleix la normativa, i relata que ofereixen rutes sempre acompanyats de guia i amb el nombre d'usuaris que reclama l'ajuntament (un màxim de sis). El local està a Nou de la Rambla, al Raval, i ningú els ha explicat amb quines condicions s'han de traslladar els vehicles fins al lloc on poden circular, al passeig de Colom. Ara cada client agafa el que li correspon i hi arriba a peu empenyent el segway. L'empresa Barcelona Segwayday és al Gòtic, a prop del passeig, i pensen seguir-hi anant amb el segway des del local del carrer d'en Rull perquè tenen llicència per estar-hi.Cristiano Rebecchi, que lloga bicis a l'On Wheel del Colom, també tenia patinets, però se'ls va treure de sobre "per no tenir problemes amb la policia". La normativa sobre els vehicles de mobilitat personal va entrar en vigor aquest juliol, però ja es va anunciar a finals de l'any passat, cosa que ja el va dissuadir de seguir-ne tenint. Rebecchi critica que la regulació "és tan estricta que ho mataran tot", i adverteix del fet que anar contra els vehicles elèctrics, que defineix com "el futur", no sempre té efectes positius: ell els ha substituït per motocicletes de lloguer en gasolina, cosa que no beneficia a la lluita contra la contaminació.

