El comitè de vaga preveu que el «no» guanyarà a l'assemblea

La reunió entre Aena, Eulen i el comitè de vaga Foto: ACN

Llargues cues a l'aeroport del Prat Foto: ACN

Els vigilants dels controls de l'aeroport del Prat de l'empresa Eulen decideixen aquest dijous si accepten l'acord per desconvocar la vaga que en les darreres setmanes ha generat importants cues de passatgers . El comitè, que ja va qualificar d'"insuficient" la proposta, ha explicat abans de l'inici de la reunió que preveuen que el "no" s'imposi.Fins a 350 treballadors es reuniran al llarg d'aquest dijous en una assemblea decisiva per votar sobre la proposta que el Departament de Treball va posar sobre la taula com a mediador en el conflicte laboral. Els vigilants decidiran si posen fi tant a les aturades parcials d'aquest divendres i diumenge com a la vaga indefinida i de jornada completa prevista a partir del proper dilluns 14 d'agost. Aena, per la seva banda, té com a pla B la possibilitat que sigui la Guàrdia Civil qui assumeixi els controls L'assemblea ha començat al Prat de Llobregat a les 11 del matí malgrat que el resultat es podria fer esperar fins a les set del vespre. El secretari general del Departament de Treball, Josep Ginesta, es va mostrar optimista amb la proposta presentada pel Govern en la reunió de mediació de dimarts, i va considerar "improbable" que l'assemblea de treballadors la rebutgi.L'assessor del comitè de vaga, Joan Carles Giménez, tanmateix, ha reiterat que els treballadors consideren que la proposta és "insuficient". Segons Giménez, és "difícil" que els treballadors acceptin la proposta de la Generalitat, principalment per la falta d'acord pel que fa als increments salarials, ja que el comitè de vaga demana un complement de 350 euros mensuals en 15 pagues, mentre que el document del Govern -acceptat per la direcció d'Eulen- fixa un plus de 200 euros en 12 pagues.Aquest és un dels principals obstacles que queda per arribar a un acord, ja que, el comitè de vaga veu amb bons ulls els canvis proposats pel que fa a qüestions organitzatives -principalment incorporar un cinquè vigilant de seguretat per filtre i per torn en els períodes de més activitat en el aeroport.La proposta afegeix una bossa de 25 persones que prenguin el relleu de la plantilla dels controls de seguretat quan s'hagin d'absentar del seu lloc, el que suposa incorporar en total a 76 nous treballadors, una xifra que s'acosta més a les exigències del comitè de vaga (100) que a la proposta inicial d'Eulen (21).La direcció d'Eulen va acceptar dimarts la major part de la proposta de mediació de la Generalitat tot i que "amb petits matisos" perquè va considerar que està molt per sobre del que la companyia considera admissible. L'empresa va afirmar que, "en el seu màxim esforç per posar fi a aquest conflicte", s'adhereix a la proposta, que ha destacat que suposa un increment mitjà dels salaris 11,5%, el que, segons la seva opinió, és desproporcionat.La direcció d'Eulen ha manifestat aquest dimecres que "lamentaria molt" que una minoria s'imposés a la majoria dels treballadors en l'assemblea convocada per aquest dijous, i ha apel·lat a la responsabilitat dels empleats afectats perquè acudeixin a l'assemblea i exerceixin el seu dret al vot.Tal com estava previst, Aena va lliurar dimecres a la tarda a Treball el compromís escrit per garantir les condicions de futur en les licitacions de la seguretat al Prat. Durant la tarda, l'assessor del comitè de vaga es va reunir amb Enric Vinaixa, director de Relacions Laborals, per pactar el contingut d'un document que obligarà Aena a respectar l'acord i les condicions laborals que se'n deriven encara que hi hagi una nova licitació."Servirà perquè qualsevol licitació que surti tingui les mateixes condicions, es mantingui el mateix salari pels empleats actuals o els que entrin nous i que el nombre de treballadors dels filtres i els que han de fer els relleus sigui com a mínim el que s'estableix aquí i pugui pujar però mai baixar", va indicar Giménez a les portes del Departament de Treball.Des del seu punt de vista aquest text "garantirà que mai més torni a passar que els empleats dels filtres hagin de reclamar els seus drets en una vaga". El compromís escrit d'Aena era una de les qüestions clau abans de l'assemblea d'aquest dijous. Des del comitè de vaga havien avisat que sense aquest acord, "independentment del que decideixi dijous a l'assemblea, no es desconvocarà la vaga".Els passatgers que dimecres arribaven a l'aeroport del Prat podien estar, teòricament, tranquils. Després de la situació caòtica que van viure els passatgers divendres, diumenge o dilluns –a causa de les aturades parcials–, dimecres havia de ser una jornada plàcida, ja que no hi havia vaga. Tanmateix, les cues van tornar a l'aeroport i van superat l'hora durant el matí. Els passatgers es queixaven d'una excessiva parsimònia dels treballadors de la seguretat i denunciaven una suposada "vaga de zel" encoberta.Paral·lelament, el conflicte en el front obert pels controladors de l'equipatge del Prat va quedar ajornat. La primera mediació entre el comitè de vaga dels treballadors d’Ilunión, va acabar amb un principi d'acord que va permetre aplaçar la protesta fins l'1 de setembre vinent. La direcció de la companyia es va comprometre a abonar a tots els treballadors que actualment no perceben cap tipus de plus, 100 euros mensuals amb efectes retroactius a 1 de juliol, i ampliar també fins als 100 euros, el plus que reben algun col·lectiu, al voltant dels 60 euros actuals. La vaga d'aquests altres vigilants havia de començar el 16 d'agost.

