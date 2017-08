Disney trenca amb Netflix i crearà la seva pròpia plataforma

Walt Disney

No os asustéis, ni Disney ni Marvel se van de Netflix España. pic.twitter.com/lytrFZfEjZ — Netflix España (@NetflixES) August 9, 2017

Netflix ha hagut de tranquilitzar aquest dimecres els seus usuaris després de l'anunci que trenca amb Disney. A partir del 2019, als Estats Units no es podrà veure el contingut de Disney i Marvel a través de Netflix. Walt Disney ha anunciat la fi del seu acord amb la plataforma de contingut en "streaming" i el llançament, d'aquí a dos anys, del seu propi servei de contingut per internet.D'aquest manera, Disney vol captar el públic digital que abandona la televisió tradicional. Amb aquest nou servei, la productora tindrà més control sobre el seu destí en un mercat cada cop més canviant. La decisió de Disney ha provocat una caiguda de les accions de Netflix d'un 3,7% i també de la pròpia productora, que ha caigut un 3,1%.Aquesta canvis, però, no afectaran l'estat espanyol. Aquest dimecres, des del compte de Twitter de Netflix, han assegurat que es podrà seguir veient tot el contingut de Disney i Marvel, tant ara com l'any 2019.

