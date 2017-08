Ricard Calvo dimiteix com a director general de la DGAIA i de regidor d'ERC a Girona

El ja ex-director general de la DGAIA, Ricard Calvo, al costat de la consellera Dolors Bassa. Foto: Europa Press

El director general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), Ricard Calvo, dimiteix del càrrec i també deixa l'acta de regidor d'ERC a l'Ajuntament de Girona. Calvo assegura que abandona la primera línia política, tot i que continuarà militant al partit, perquè s'ha vist "sobrepassat" per "la càrrega i la intensitat" que suposava compaginar el càrrec al Govern amb el de regidor. Lamenta també que, en alguns casos, les seves responsabilitats hagin transcendit al pla personal i creu que ara, després de meditar-ho bé, és el moment d'apartar-se.Sigui com sigui, deixa clares dues coses: que mai ha cobrat dos sous i que continua implicat al 100% amb el procés. "Seguiré treballant amb anhel i il·lusió per tenir una República independent, però des d'una altra posició", precisa, avançant ja que des d'ERC donarà suport actiu a la campanya pel referèndum.Ricard Calvo, educador social i psicòleg, va entrar en política a les municipals del 2015. Va formar part de la llista d'ERC a l'Ajuntament de Girona com a independent i, d'ençà de les eleccions del maig, era regidor a l'oposició. Poc després, es va afiliar al partit i, amb l'arribada a la Generalitat de Junts pel Sí, va entrar a Govern.El 26 de gener del 2016, aquest gironí de 46 anys va ser nomenat director general de la DGAIA. Un càrrec que des de llavors ha compaginat amb el de regidor al consistori. Ara, però, i després d'un procés de reflexió, Calvo dimiteix i abandona la primera línia política. Ja ha comunicat al Departament que encapçala Dolors Bassa la seva decisió de deixar la direcció general i aquest mateix dimecres també ha entrat un escrit a l'Ajuntament on renuncia a l'acta de regidor.Calvo assegura estar "cansat" i diu que no hi ha un sol motiu al darrere de la decisió. "És la suma de la tensió diària i la intensitat", precisa. "La DGAIA és una direcció general molt exigent, que treballa amb temes sensibles i constantment és focus d'atenció, i en algun moment determinat, he sentit un pes afegit perquè les decisions s'han personalitzat massa en la meva figura", afirma.Ricard Calvo no amaga que "la situació tensa" que s'ha viscut amb els centres d'acollida –a Girona mateix, amb el Puig d'en Roca- han pesat a l'hora de fer-li prendre la decisió. Recorda, però, que Catalunya es veu desbordada perquè cada mes hi arriben un centenar de menors no acompanyats als quals s'ha d'atendre. I per subratllar què suposa, matisa: "Fa un any eren 60 i ja ens dúiem les mans al cap"."Això fa que s'incrementi l'exigència dels recursos de què disposem i que l'ambient amb els professionals dels centres sigui tens", diu Calvo. El fins ara director general admet que les decisions preses "moltes vegades no agraden a tothom", però també diu que sempre ha buscat "la millor solució" i que deixa el càrrec "amb la sensació de la feina ben feta".Calvo també assegura que abandona l'acta a l'ajuntament de Girona pel "pes afegit" que li suposa. "La política municipal requereix molt contacte amb les persones i és cert que a la gent li costa diferenciar el rol que tens a la Generalitat amb el de regidor, tot això suma", indica. "He intentat estar a l'alçada amb el projecte que encapçala Maria Mercè Roca, però aquest darrer any ha estat molt intens i no volia que el grup municipal se'n ressentís", explica Ricard Calvo. I hi afegeix: "Ara no puc donar-ho tot, i abans que el projecte vagi coix, prefereixo que l'impulsi algú amb l'energia suficient".Com a regidor a l'oposició, Ricard Calvo participava a les taules d'Habitatge, de Salut Mental i de Mobilitat a l'Ajuntament. A més, assistia a les comissions informatives de Serveis Socials. I ja dins el grup municipal d'ERC, ell s'encarregava dels temes socials, de seguretat i mobilitat, i també dels barris de Sant Daniel, Barri Vell, Pedreres i Vista Alegre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)