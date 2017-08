Rajoy demana als catalans «amb sentit comú que aïllin els radicals que condicionen el Govern»

Resulta que els suposats "radicals" representen el 10% de l'electorat i que reforcen la majoria de 72 escons (ja la voldrien ells per acabar amb el referèndum) que permetrà votar de forma vinculant el dia 1-Oct.



La ultra-dreta espanyola no sap res més que invocar l'espantall de los rojos-masones-separatistas per veure si algun català conservador pica l'ham.



Massa tard senyors hereus de Franco, estem de tornada i les naturals divergències ideològiques entre la Cup, ERc o Pdcat no seran suficients per aturar l'anhel de vot que més d'un 70% de catalans vol exercir.



Amb participació superior al 50%, amb resultat clar, amb observadors neutrals que l'avalaran ells acabaran dient que no ha estat un referèndum perquè la seva interpretació d'un paper dictat a trossos per militars feixistes d'una dictadura semblaria que no ho permet.



DUI al canto i aleshores els problemes d'eulen semblñaranun joc de nens, bloqueig del transport de persones i mercaderies espanyoles en territori català fins que s'asseguin a negociar els termes de la separació.