Els controladors d'equipatge d'Ilunión accepten posposar la vaga al Prat a l'1 de setembre

La primera mediació entre el comitè de vaga d’Ilunión, l’empresa que s’encarrega de la vigilància de seguretat i de les maletes a l’Aeroport del Prat, ha acabat amb un principi d’acord que ha permès aplaçar la protesta fins l’1 de setembre vinent. La direcció de la companyia s’ha compromès a abonar a tots els treballadors que actualment no perceben cap tipus de plus, 100 euros mensuals amb efectes retroactius a 1 de juliol, i ampliar també fins als 100 euros, el plus que reben algun col·lectiu, al voltant dels 60 euros actuals. Aquestes condicions han propiciat que el comitè de vaga aplacés la protesta més de dues setmanes, ja que havia de començar el 16 d’agost. Així, les dues parts, s’han donat temps per seguir negociant i aconseguir desconvocar les aturades.A la sortida de la trobada, que ha tingut lloc a la seu del Departament de Treball des de quarts d’onze del matí, Francisco José Moseguí, protaveu del comitè de vaga d’Ilunión, ha explicat que les reivindicacions dels treballadors són plusos per a tota la plantilla que treballa a l’aeroport de 350 euros mensuals, a més d’altres aspectes de caràcter organitzatiu. Mosegui ha sortit satisfet de la reunió perquè el compromís de l’empresa té caràcter retroactiu des d’1 de juliol, però ha destacat que, si no s’arriben a acords les properes setmanes, la vaga continuarà convocada.Moseguí ho ha qualificat un acte ‘’de bona voluntat’’ per aplaçar aquest inici de la vaga i les properes setmanes es continuaran trobant per acostar posicions. La propera reunió serà aquest divendres. El portaveu del comitè de vaga ha declarat tenir "l’esperança" d’assolir l’acord i per tant, poder desconvocar la protesta.En aquesta mateixa direcció s’ha manifestat el director de relacions laborals de l’empresa, José Velasco, que ha detallat que les mesures compromeses ja formaven part de les negociacions que s’estaven duent a terme les darreres setmanes i per tant, ha assegurat que ja s’havien posat sobre la taula en ‘’altres ocasions’’. La diferència de plusos que critica el comitè es deu, segons Velasco, al fet que alguns vigilants de seguretat han entrat més tard a la companyia o tenen menys experiència. Velasco s’ha mostrat estranyat de la convocatòria de vaga perquè creu que Ilunión és una empresa ‘’diferent’’ i que ho ha demostrat ‘’moltes vegades’’.

