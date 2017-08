​Detingut a l'aeroport del Prat un periodista turc crític amb Erdogan

L'Audiència Nacional esapanyola ha decretat presó preventiva per al periodista turc Hamza Yalçin, de 59 anys, que va ser detingut la setmana passada al pas fronterer de l'aeroport del Prat, segons ha informat TV3 . Turquia havia emès una ordre de detenció internacional i ara s’ha conegut que el 3 d'agost a la tarda es va executar el mandat de la Interpol, en el moment en què el periodista, que també té la nacionalitat sueca, embarcava en un vol cap a Londres.Segons l'agència privada de notícies turca Dogan, Turquia va emetre l'abril passat una ordre de detenció contra Yalçin, acusat d'insultar el president, Recep Tayyip Erdogan, per un article publicat a la revista turca Focus. A més, també l'acusen de "vincles terroristes" amb el grup d'extrema esquerra Front Revolucionari d'Alliberament Popular, per dos articles a la revista Odak.Yalçin viu a Suècia des del 1984 i ha treballat com a professor i redactor en cap de la revista Odak Dergisi, d'orientació socialista. Ha estat vinculat a Amnistia Internacional i l'organització d'autors sueca Författarförbundet.

