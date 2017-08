Un jutjat de València sentencia que els interins han de tenir coneixements de català per optar a una plaça

Vicent Marzà, conseller d'Educació del govern valencià Foto: ACN

El Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València ha donat la raó a la Conselleria d'Educació, de manera que els docents interins que no tinguin acreditat el coneixement de català no podran tenir una plaça en l'adjudicació de vacants d'aquest estiu, tal com recull la Resolució de 5 de juny de 2017.Segons explica el diari La Veu , un grup de docents interins va demanar al tribunal la suspensió cautelar d'aquesta resolució de la Direcció General de Centres i Personal, un text on es recull que el professorat ha d'estar en possessió de la titulació que acrediti els seus coneixements de català per a poder participar en les adjudicacions de destinació de caràcter provisional i interí en el cos de mestres, professors d'ESO i FP per al curs 20017-2018, segons contempla la interlocutòria a què ha tingut accés diari La Veu. Així, els docents que no compleixin amb aquesta formació lingüística, tal com preveu la normativa, hauran de ser exclosos de la borsa.Cal recordar que la Resolució de 5 de juny de 2017 aplica l'Ordre 90/2013, aprovada durant l'última legislatura del Partit Popular, que regula la "catalogació del requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els serveis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat". Per tant, aquells que no comptaven amb la competència lingüística han tingut fins a quatre anys per a obtenir els títols adients.Els interins, però, al·leguen que existeixen precedents de nul·litat tot i que el jutjat número 8 ho desmenteix. Els docents, entre els arguments, exposen que l'aplicació de la resolució els exigeix el coneixement del català quan "hi ha funcionaris de carrera que no compten amb el requisit lingüístic". Els docents manifesten que en aquest cas perdran els seus llocs de treball quan molts d'ells han sigut mestres "durant molt de temps" i, en alguns casos, en zones de predomini de parla castellana i, per tant, "no els ha fet falta ni els fa falta aquest coneixement del valencià ni un nivell C1 que ara se'ls exigeix". Tanmateix, el tribunal diu que hi ha terceres persones que sí compten amb la titulació requerida sobre el coneixement de català i, per tant, poden ocupar els llocs que aquests interins deixen per a no tindre la competència lingüística necessària.Per tot això, el jutjat desestima la petició de paralitzar cautelarment la resolució d'Educació tal com demanaven els docents interins –els quals han sigut condemnats en costos–, segons recull la interlocutòria amb data de 28 de juliol de 2017, que dóna l'opció als demandants de presentar un recurs d'apel·lació.Per altra banda, cal apuntar que la setmana passada, docents interins que formen part de la plataforma "Red Asociación de Docentes Interinos de la Comunitat" van manifestar la decisió de dur als tribunals la conselleria d'Educació a partir de setembre si eren desactivats de la borsa per no tindre la capacitació de català.

