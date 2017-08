El Govern es persona en la causa per l'atac d'Arran a un bus turístic

Presentat al jutjat nº26 BCN escrit acusació particular @empresacat per l'atac al bus turístic. Cap ideologia es pot emparar en la violència pic.twitter.com/vbcDdatUis — Santi Vila (@SantiVila) August 9, 2017

La Generalitat ha demanat aquest dimecres personar-se com a acusació particular en el procés judicial obert per investigar l'atac a un autobús turístic el dimarts 27 de juliol , i que va ser reivindicat per Arran , una formació juvenil afí a la la CUP.Segons ha informat la Conselleria d'Emmpresa i Coneixemnt en un comunicat, el Govern català, a través d'aquest departament, ha sol·licitat al Jutjat d'Instrucció 26 de Barcelona que l'accepti com a acusació, basant-se en les competències de la Generalitat en protecció i preservació dels recursos turístics i de "protecció de la imatge de Catalunya com una marca turística".El Govern català recorda que la legislació estableix que les administracions han de protegir els drets i interessos dels usuaris turístics, que "inclouen tenir garantida la seva seguretat i dels seus béns en els establiments i serveis que utilitzen". El propi conseller Santi Vila ha compartit una imatge de l'escrit presentat al jutjat:

