Albiol alerta d'inhabilitacions i un «conflicte al carrer»

Les conseqüències de tirar endavant el full de ruta sobiranista poden ser nefastes. O això és el que ha alertat el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que ha avisat aquest dimecres en roda de premsa que permetre la tramitació de la llei del referèndum tindrà "conseqüències socials, polítiques, jurídiques i també personals d'aquells que permetin que es tramiti". En concret, ha asseverat que poden comportar "conseqüències personals dels propis diputats que decideixen tirar endavant propostes d'aquest tipus, amb inhabilitacions com la que ja hem vist del president de la Generalitat", en referència a Artur Mas.Igualment, ha afegit que el que més li "preocupa és que hi hagi un conflicte social al carrer". "[Carles] Puigdemont i [Oriol] Junqueras saben que no es permetrà que es tramitin aquestes lleis i, tot i això, es dediquen a escalfar el carrer", ha etzibat, una pràctica que farien "junt a la CUP i el seu entorn", per tal de "crear un conflicte social". "Els que estan buscant aquesta situació ens tindran davant, seguirem sortint al carrer a donar la cara i defensar tots aquells catalans que no són independentistes", ha insistit.En aquest sentit, Albiol ja demanat al president de la Generalitat una reunió per abans del 16 d'agost, quan està previst que la mesa del Parlament pugui admetre a tràmit la llei del referèndum, per tal d'alertar-lo d'aquestes conseqüències. Sigui com sigui, ha afirmat que, si s'inhabilita Puigdemont, no li farà "cap tipus de pena". "Serà que no se'ls ha advertit o se'ls ha donat alternatives", ha exposat, motiu pel qual ha considerat que "ja saben el que es proposen" i que "intentar carregar-se Espanya no els sortirà gratis". "Qui prengui decisions que posin en risc la convivència i l'estat de dret haurà de pagar les conseqüències", ha conclòs.Així mateix, vol transmetre que "a Catalunya no hi haurà en cap moment una doble legalitat" i que "el PP i el govern d'Espanya no permetrà la celebració de plens que seran una ficció". Com? No assistint els seus diputats al Parlament quan vagi a debatre's aquesta norma, tal com espera que facin la resta de representants de partits unionistes. "El ridícul a nivell internacional seran més greus que la convocatòria del referèndum", ha afirmat, i ha ha afegit que, si la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, convoca el ple, això tindria "el mateix valor que si el convoca el taxista que m'ha portat aquest matí per Barcelona".Preguntat per una eventual reforma constitucional com la que el PSOE vol impulsar en les properes setmanes, el dirigent popular ha replicat que, malgrat que ell no és contrari a modificar la carta magna, "als xantatgistes no se'ls fa ofertes". "A partir de l'1-O o del dia 2, estarem sempre oberts, si això no està condicionat a xantatges o amenaces", ha apuntat, per bé que ha opinat que cal un "clima de consens sobre què cal reformar i com", mentre que ara no sap "quin model d'estat vol el PSOE, ja no diem Podem", mentre que el procés català tampoc no facilitarien el debat."No em fa por actualitzar alguns aspectes, però el moment no ho recomana", ha afegit. Tot i això, Albiol ha avisat que "l'independentisme no se solucionarà amb una reforma constitucional", atès que creu que "alguns han convertit l'independentisme en el seu negoci polític i econòmic, i a aquests no se'ls podrà satisfer".Finalment, preguntat per la demanda de l'ANC d' aplicar el resultat de l'1-O "sigui quina sigui" la participació i la petició d'Òmnium que els seus socis dupliquin excepcionalment la quota anual per fer front a l'1-O, el dirigent del PP ha titllat les dues associacions de "dos entitats de fanàtics i radicals que estan empenyent el Govern cap al precipici". "A partir d'aquí, qualsevol proposta absurda no ens sorprèn", ha afegit, i ha considerat que "no veuen un pam més enllà del seu nas".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)