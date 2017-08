Les entitats socials exigeixen una solució per a 16 famílies desnonades a Sants

Nos han desalojado del @BCN_SantsMont por pedir un sitio donde dormir para las familias de #BlocSugranyes9 pero SEGUIMOS! pic.twitter.com/QrMHGsoUDb — HabitatgeSants (@GHabitatgeSants) 10 de agosto de 2017

L'edifici del carrer Sugranyes número 9 ja està tapiat Foto: S. Santiago

El Grup d’Habitatge de Sants ha denunciat avui que l’Ajuntament de Barcelona no dona cap solució per a les 16 famílies desnonades aquest dimecres al C/ Sugranyes número 9, al barri de Sants-Badal. Ahir, els Mossos van executar una ordre judicial i van desnonar un total de 27 adults, una d’elles embarassada, i 15 menors.Les famílies havien pagat uns 1.000 euros a un tercer per aconseguir les claus del pis. Des del Grup d’Habitatge van ocupar ahir a la nit la seu del districte de Sants-Montjuïc per reclamar al consistori una solució per a les famílies, però finalment van ser desallotjats a les quatre de la matinada per la policia.Les famílies portaven uns tres mesos ocupant l’edifici, que a la nit va començar a ser tapiat amb maons. L’entitat va denunciar que, després de tota una tarda negociant, només havien aconseguit “una nit de pensió” per a cinc famílies, i per això exigien “pensió indefinida per a totes les famílies implicades” fins que es trobés una solució estable.El desnonament del carrer Sugranyes arriba un dia després d’una altra polèmica actuació al carrer Entença número 151, aquesta sense ordre judicial. Fonts dels Mossos asseguren que no es va fer cap desnonament perquè allà no hi hi vivia ningú, mentre els veïns ocupants i les entitats defensen que hi havia diverses famílies residint-hi des de feia temps.El desnonament va provocar un enfrontament entre els agents de policia i els activistes, alguns dels quals van haver de ser atesos pels serveis d’emergències. El centre Irídia , que vetlla pels drets humans, ha assegurat que portarà a la justícia tots dos casos perquè es depurin les responsabilitats, ja que creuen que no s’han respectat totes les garanties durant els processos.

