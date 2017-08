Els germans Pastor dirigiran la sèrie d'intriga «The Head», ambientada al Pol Sud

Els germans Pastor, en una foto d'arxiu Foto: ACN

Els catalans Àlex i David Pastor, creadors de la pel·lícula Los últimos días o Infectados, dirigiran i escriuran la sèrie d'intriga criminal ambientada al Pol Sud The Head, una coproducció de Mediapro i la productora sueca Dramacorp. La història se centra en deu científics que es troben atrapats en un laboratori mòbil al Pol Sud i descobreixen que entre ells hi ha un assassí.Els germans Pastor han iniciat la escriptura d'aquest thriller de supervivència seleccionat pel prestigiós fòrum de coproducció Séries Mania . La parella de cineastes ja es van introduir al negoci televisiu de la mà d'Incorporated, una sèrie de ficció produïda per l'empresa de Matt Damon i Ben Affleck, on els Pastor van ser els guionistes i directors del capítol pilot.El nou projecte és una idea original de Mediapro i s'emmarca dins de l'aposta estratègica del grup en l'àrea de contingut. La productora, tal i com ha explicat en un comunicat, segueix apostant pel "desenvolupament de projectes originals amb la finalitat de seguir expandint els seus continguts a nivell internacional".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)