Neymar amenaça ara de denunciar el Barça

El culebrot de Neymar pot allargar-se setmanes, mesos... o anys. El crac brasiler amenaça ara de denunciar el Barça a la FIFA. Segons Globoesporte, el flamant jugador del PSG portarà el club blaugrana al màxim organisme del futbol mundial si no cobra el segon pagament de la prima de renovació acordada el novembre passat. Es tracta de 26 milions d'euros que el Barça, després que es confirmés el fitxatge, es va negar a pagar.

La demanda de Neymar es podria fer efectiva la setmana vinent a la Càmera de Resolució de Disputes (CRD), òrgan de la FIFA encarregada d'aquestes qüestions.

🔊 Josep Vives afirma que no es liquidarà la prima de 26 milions d'euros al jugador Neymar ja que no es compleixen les condicions pactades pic.twitter.com/wd4VbpMMHf — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 4 d’agost de 2017

El mateix dia que Neymar abonava els 222 milions d'euros de la clàusula de rescissió per desvincular-se del Barça, el club blaugrana va decidir no pagar la prima de renovació. D'aquesta manera, la junta de Josep Maria Bartomeu va recuperar els 26 milions d'euros que el passat 31 de juliol van dipositar en un notari.Neymar havia renovat per cinc temporades el novembre del 2016. El contracte incloïa una prima de vora 50 milions d'euros. La meitat els va cobrar immediatament mentre que la resta s'havien de pagar el 31 de juliol. Tanmateix, el club blaugrana considera que el contracte no s'ha complert i, per tant, no hi ha cap motiu per pagar aquesta quantitat al crac brasiler.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)