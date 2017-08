«Polseres vermelles» tindrà tercera temporada... però no a Catalunya

Els actors de la versió alemanya de «Polseres vermelles»

Polseres vermelles és una de les sèries amb més èxit dels darrers anys. Va fer el salt a l'estranger i en molts casos es va adaptar la història. Un exemple és Alemanya on el grup Beta va comprar els drets a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Es tracta del mateix grup que farà parlar amb alemany els personatges de Merlí L'èxit de la versió de Polseres vermelles a Alemanya ha estat molt notable. Tant, que en el cas de l'adaptació del grup Beta gravaran una tercera temporada, un fet que no s'ha produït a Catalunya. La versió original d'Albert Espinosa només ha constat de dues temporades i un total de 28 capítols.D'aquesta manera, caldrà saber alemany per saber com haurien continuat les vides dels alters egos d'en Lleó, en Jordi, la Cristina... De fet, Albert Espinosa va visitar els actors que protagonitzen la versió alemanya titulada Club der roten bänder (El club de les polseres vermelles).

