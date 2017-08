Òmnium demana als socis duplicar la quota anual per afrontar el referèndum

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat una carta als seus socis demanant-los una aportació excepcional que dupliqui la quota anual per afrontar el referèndum de l'1 d'octubre, davant l'intent de l'Estat d'"ofegar financerament amb dues multes polítiques de 330.000 euros" l'entitat. En el fulletó que s'adjunta en la missiva, reclama als seus socis un "esforç excepcional" davant una situació que considera excepcional i el repte de Catalunya més important dels darrers segles.Amb 67.963 socis a tot el món, segons recull en la seva pàgina web, l'entitat ofereix diferents quotes per a menors de 30 anys i també per a persones individuals, famílies i empreses que van des dels 3 als 8 euros al mes. Segons Cuixart, el compromís de milers de catalans els ha permès arribar fins aquí, i demana no defallir ara: "Necessitem més força que mai. Per afrontar els mesos que vindran, et demanem fer una aportació excepcional que dupliqui la quota anual (només aquest 2017)".El president de l'entitat assegura que necessita el suport econòmic dels seus socis perquè això també els permetrà "la independència en relació a un banc o una altra entitat privada o pública". I és que recorda que el 82% dels ingressos d'Òmnium procedeixen de les quotes dels seus socis i que els seus comptes estan auditats i són públics perquè no tenen "res a amagar". En tot cas, per a Cuixart, necessiten estar encara més preparats per l'1 d'octubre per afrontar "pacíficament i democràticament tot el que passarà abans i després del referèndum".En la carta, es pregunta als socis si creuen que podrien fer una aportació extraordinària, i avisen que, si no responen, faran el cobrament al setembre, i que en cas de voler rectificar o anul·lar-ho, podran fer-ho fins al 31 d'octubre. Si la resposta és que no poden fer aquesta aportació, Òmnium facilita, fins al divendres 8 de setembre, tres vies per comunicar-ho: per telèfon, per correu electrònic i per correu postal.Així mateix, en un apartat titulat "Què més puc fer?", animen els seus socis a mirar de convèncer-ne d'altres perquè s'adhereixin a Òmnium, i també recorden que poden fer-se voluntaris.

