L'ANC reclama aplicar el resultat de l'1-O «sigui quina sigui» la participació

L'ANC ha demanat als partits independentistes un consens polític previ perquè la independència tiri endavant si obté en el referèndum "més vots favorables que vots contraris, sigui quin sigui el percentatge de participació registrat", davant la possibilitat de patir un boicot per part de C's, el PP i el PSC. En un document intern de l'entitat, l'Assemblea sosté que, davant l'escenari d'un eventual boicot i atès que, en la proposició de llei del referèndum no es fa cap referència a la qüestió de la participació, és "del tot necessari l'establiment d'un consens polític previ sobre aquesta qüestió entre les forces independentistes".Així, crida el Govern i els diputats independentistes a expressar públicament que, de la mateixa manera que es fomentarà al màxim la participació perquè sigui al més alta possible, la proposta que se sotmetrà a votació l'1 d'octubre serà una realitat si s'imposa el "sí", al marge de la participació que s'obtingui. Segons l'ANC, és impossible aventurar amb antelació l'abast d'un possible boicot per part dels contraris a la independència, per la qual cosa considera necessari que l'estratègia del Govern estigui dissenyada "per defensar el veredicte de les urnes en qualsevol dels escenaris". Al seu judici, assumir que no hi haurà boicot o que no serà rellevant és "una gestió errònia de l'escenari prereferèndum que, per excés de confiança, pot sortir car al procés" sobiranista.A més dels arguments que esgrimeix la Comissió de Venècia, apunten que la normalitat en la pràctica de la convocatòria de l'1-O passa per no establir un mínim de participació, com ja va passar quan es va sotmetre a votació l'Estatut del 2006, amb un 49,5% de participació, i el referèndum d'aprovació de la constitució Europea a Espanya el 2005, amb un 41,77%. "En tots dos casos, el fet que la participació no assolís el 50% del cens no va treure legitimitat al resultat ni va posar-ne en dubte la validesa política i jurídica", destaca.Per a l'ANC, la participació no és un bon indicador de l'interès social real que genera una consulta quan existeix un boicot per part dels contraris a la proposta que se sotmet a votació: "Fer boicot és adulterar l'abstenció i l'ús normal del mètode democràtic". En el cas de Catalunya, constata que la participació en eleccions que s'han celebrat en condicions de normalitat democràtica s'han situat entre el 60 i el 80% del cens, per la qual cosa la majoria absoluta dels vots vàlids emesos s'ha situat, en tots els casos, al voltant del 30-40% del cens.Per això, qüestiona que hagi de considerar-se una participació del 50% del cens per legitimar el resultat de l'1-O, al·legant que, si la participació resultés "anormalment baixa, seria perquè bona part dels qui no volen la independència, en comptes d'expressar la seva opció (NO) a les urnes, s'abstindrien per impedir" que el 'sí' es percebi com una majoria legítima. "Això seria, simplement, trucar les regles del joc democràtic", adverteixen des de l'ANC, que veuen legítim abstenir-se però no com a subterfugi per impedir o alterar el veredicte de les urnes.

