Ximo Puig critica la «deixadesa» de Rajoy amb la reforma del finançament

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat aquest dimarts al cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, que "complisca el compromís" de canviar el model de finançament abans que concloga 2017 perquè l'actual sistema és "injust i discriminatori", al mateix temps que ha qualificat "d'absolutament irresponsable" la seua actitud "laissez faire, laissez passer" (deixeu fer, deixeu passar). "Ha de prendre decisions, ja sé que li costa, però ha de prendre decisions", ha inquirit Puig.Puig s'ha manifestat en aquests termes en declaracions als mitjans a la Pobla Tornesa (la Plana Alta), en ser preguntat per la petició de Rajoy a les comunitats autònomes de consens per a acordar un nou model de finançament. "És sorprenent que Rajoy intente desviar la seua responsabilitat a les comunitats autònomes, és la seua responsabilitat millorar el finançament", ha destacat el president, qui ha apuntat que, segons els experts, hi ha un dèficit general de 16.000 milions d'euros anuals perquè les autonomies puguen desenvolupar els serveis públics fonamentals.Al seu entendre, "no és raonable" dir que com les comunitats autònomes tenen diferències entre elles no s'abordarà enguany un nou sistema de finançament, per la qual cosa ha demanat a Rajoy que "complisca el compromís", perquè el País Valencià "sota cap concepte continuarà en aquesta situació"."Aquesta actitud tant de Rajoy de laissez faire, laissez passer sense cap tipus d'actuació proactiva, ens porta a greus situacions en el conflicte territorial a Espanya. Aquest no és el camí, el govern ha d'assumir la realitat d'un sistema de finançament injust", ha asseverat Puig.

