El TC es remet al Decret de Nova Planta per justificar l'eliminació del dret civil valencià

"El Decret de Nova Planta promulgat el 29 de juny de 1707 va suposar la definitiva abolició i derogació dels Furs de València", amb aquestes paraules, el Tribunal Constitucional espanyol justifica els recursos interposats pel govern espanyol per eliminar el dret civil valencià. Així ho ha denunciat a través de les xarxes socials el diputat de Compromís a les Corts, Fran Ferri, assegurant que "quan el mal ve d'Almansa... a tots alcança", tal i com recull el Diari la Veu El mateix text del TC espanyol detalla que "després de quasi tres segles de vigència, el dret civil valencià vigent està vinculat essencialment a costums agraris" i, per això, considera que cal eliminar-lo.Cal recordar que el dret civil valencià és una de les icones més singulars de l'autogovern valencià. El 1707, el Decret borbònic de Nova Planta va significar la derogació dels Furs i la imposició de les lleis castellanes a l'antic Regne de València. Des del 2006, amb la reforma de l'Estatut, les Corts valencianes han aprovat diferents lleis per recuperar el dret civil, però tant el govern de Zapatero com el de Rajoy han decidit recórrer aquestes lleis al Tribunal Constitucional espanyol.A finals del mes de juny Acció Cultual del País Valencià (ACPV) va participar en un acte a la Generalitat Valenciana per defensar el dret civil foral valencià i l'autogovern. L'entitat va demanar al Govern "liderar una defensa decidida del dret dels valencians".

