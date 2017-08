Dimecres sense vaga però amb cues al Prat, el dia abans de la jornada decisiva

Cues per passar els controls de l'aeroport, a mig matí Foto: ACN

Avui AENA s'ha compromès davant el Comitè de Vaga i @treballcat de @govern a garantir les condicions del servei i laborals a futur... https://t.co/eaBMvf2jfl — Josep Ginesta (@JosepGinesta) 8 de agosto de 2017

Els passatgers que avui arribaven a l’aeroport del Prat podien estar, teòricament, tranquils. Després de la situació caòtica que van viure els passatgers divendres, diumenge o dilluns –a causa de les aturades parcials–, avui havia de ser una jornada plàcida, ja que no hi havia vaga. Tanmateix, les cues han tornat a l’aeroport i han superat l’hora durant el matí.Els passatgers es queixen de l’excessiva parsimònia dels treballadors de la seguretat i denuncien una suposada “vaga de zel” encoberta, just el dia abans de l’assemblea de treballadors, que han de decidir si accepten la proposta de la Generalitat –i, per tant, acabar amb la vaga– o no.Els 350 treballadors d’Eulen decidiran aquest dijous si posen punt i final al conflicte. L’empresa ja ha acceptat la proposta de la Generalitat, que fa de mediadora, tot i que la veu totalment “desproporcionada”. El Departament de Treball ha aconseguit que l’empresa accepti un augment de 200 euros en els sous més baixos, lluny dels 350 que demanaven els treballadors, que veuen la quantitat "insuficient". També es contractarà a més treballadors per reduir la càrrega de treball de la plantilla.El Govern ha aconseguit que l’empresa suspengui el judici d’Eulen contra els seus treballadors per fer una vaga que sempre han sostingut que és “il·legal i abusiva”. Sempre que els controladors acceptin l’oferta, la companyia també retirarà les sancions als treballadors. Al seu torn, Aena també ha acceptat no sancionar a l’empresa concessionària per la situació que ha viscut l’aeroport aquests dies.Si la lluita d'Eulen assoleix bona part de les seves reivindicacions, la vaga esdevindrà un punt d'inflexió per les empreses que es presenten als concursos públics amb un preu molt competitiu, que sovint es tradueix en condicions precàries per als treballadors. El secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta , que s'ha encarregat de pilotar les negociacions, ha assegurat que Aena s'ha compromès a garantir les bones condicions laborals i de servei en el futur.Fins ara, l'operadora remarcava que la seva única funció era licitar el servei i que no podia intercedir en el conflicte laboral d'un tercer. Eulen va guanyar el concurs dels controls de seguretat després d'oferir l'oferta més competitiva: 23,63 milions d'euros per dos anys, segons recull el BOE

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)