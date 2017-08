El MNAC vol créixer: més art català del segle XX i més espai expositiu

–

Visitants a l'exposició «Picasso Romànic» del MNAC Foto: ACN

El des de 2012 nou director del Museu Nacional d'Art de Catalunya , Pepe Serra, proposa un full de ruta que, fins a al 2029, permeti ampliar i homologar el museu a les grans galeries nacionals del món . Només així, defensa, es podrà abordar la narració de la segona meitat del segle XX de l'art català adquirint obres en dipòsit i desplegant les col·leccions de fotografia i arquitectura.Serra proposa rescatar i exhibir una part de les col·leccions que la limitació actual de l'àrea no permet mostrar. De fet, el director del MNAC recorda que els espais més grans de l'equipament no són per a exposició, una circumstància que els impedeix desplegar col·leccions de fotografia i arquitectura i exposar "millor" el fons medieval, que actualment està "atapeït o a la reserva" per manca d'espai.En aquest sentit, proposa l'esplanada dels museus al voltant dels pavellons de l'Exposició Universal de 1929–com a lloc que permeti al museu "empeltar-se" amb altres equipaments cultuals i "connectar millor amb la ciutat".Així, amb una col·lecció de 300.000 obres d'art que abracen 1.000 anys d'història, el MNAC és avui, segons ha explicat Serra, "un espai més activat" afegint que "l'objectiu és fer un camí tranquil per homologar-lo com a gran galeria nacional d'Europa i del món, sense acorralar ningú, però volent assolir els estàndards propis d'un gran museu".Com a reptes principals, el director del MNAC apunta a l'accessibilitat de l'edifici, la necessitat d'inventariar i digitalitzar la col·lecció i l'entrada d'idiomes. Serra, però, destaca, per sobre de tot, la necessitat d'expandir-se per complir amb la seva missió.Paral·lelament, el MNAC aposta per explorar com fer presents artistes com Dalí, Picasso, Miró o Tàpies, entre molts d'altres, en el discurs del museu. En aquest sentit, ha destacat la necessària "complementarietat" entre els equipaments museístics de Catalunya, que afirma que a diferència del que passava fa uns anys, parlen i s'ajuden molt. "No hem fet bé el lobby entre museus, sinó tindríem altres xifres", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)