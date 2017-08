Colau prohibeix els patinets elèctrics, bicitaxis i «segways» per a turistes a Ciutat Vella

Una turista circulant amb «segway» pel moll de les Drassanes. Foto: Adrià Costa

Els patinets elèctrics, bicitaxis –trixies- i segways per a turistes tenen els dies comptats a bona part dels carrers del districte de Ciutat Vella de Barcelona. El govern d'Ada Colau ha vetat per decret aquests vehicles quan siguin de lloguer a gairebé tot el districte, a excepció de zones poc saturades: l'eix entre el passeig de Colom i la Ciutadella, els carrers que voregen el parc i el passeig de Lluís Companys fins a Arc de Triomf. La regulació no afecta les bicicletes, els vehicles de mercaderies ni els que són propietat de l'usuari.L'Ajuntament ja disposa des del juliol d'una normativa que regula els vehicles de mobilitat personal , però a Ciutat Vella el govern de Colau ha decidit fer un pas més enllà i limitar-los molt més. Segons ha explicat aquest dimecres la regidora del districte, Gala Pin, al centre de la capital catalana l'espai públic està "molt saturat", motiu pel qual han optat per ser "més restrictius". El decret, que es publicarà aquest dijous al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), tindrà una vigència inicial de sis mesos i podria entrar en vigor a finals d'agost, després d'un període de deu dies d'exposició pública.L'Ajuntament preveu que, en cas d'incompliment, es multarà el turista en cas que circuli sol per zones vetades i l'empresa si van en grup. Per garantir-ne el compliment, es disposaran dels vuit agents cívics destinats a la Barceloneta, una patrulla específica de la Guàrdia Urbana, a més de la resta d'agents de la policia barcelonina adscrits a Ciutat Vella. Pin no ha concretat l'import de les multes, però el consistori preveu donar un període d'adaptació de 15 dies a les empreses de lloguer abans multar.La manera de comprovar si un patinet elèctric és de lloguer pot ser si va clarament identificat amb el nom de l'empresa o comprovant si figura en el registre municipal, on és obligatori inscriure's per a les empreses ara que està en vigor la normativa de vehicles de mobilitat personal. Els veïns que utilitzin els seus propis vehicles poden estar tranquils. "No sancionarem aquell pare que va amb el seu fill amb patinet al col·legi", ha promès Pin, però aquest punt té una excepció: els menors de 16 anys no els poden conduir

