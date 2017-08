VÍDEO Els arguments de Rajoy sobre el caos del Prat, desmuntats un rere l'altre

Òmnium Cultural, a través de la seva campanya Crida per la Democràcia , ha elaborat un vídeo on desmunta el discurs que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va fer sobre la vaga a l'aeroport del Prat el dilluns passat després de la visita al rei Felip VI . Entre les seves declaracions, el líder del PP va insinuar que la Generalitat hauria d'exercir les seves competències per solucionar el conflicte.Tanmateix, en el vídeo, l'entitat cultural recorda que el govern central té competències exclusives en matèria de ports i aeroports. A més a més, també critica el model de gestió aeroportuària de l'estat espanyol centralitzat en Aena, assegurant que Espanya és "l'únic estat que gestiona tots els aeroports de manera 100% centralitzada".

