«Cap estiu més com aquest»: nova concentració a la Barceloneta contra els excessos turístics

Pintades contra el turisme als carrers de la Barceloneta Foto: Adrià Costa

#capEstiuMesComAquest. Veïns de Barcelona porteu per la concentració del día 12 una samarrete o bandera del vostre barri. pic.twitter.com/B56yDtLMAN — Barceloneta Diu Prou (@bcnetadiuprou) 7 de agosto de 2017

#CapMesEstiuComAquest ehhh però ens queixem per tot a la Barceloneta. pic.twitter.com/gygrTWNS5P — Barceloneta Diu Prou (@bcnetadiuprou) 7 de agosto de 2017

#CapMésEstiuComAquest

ahora mismo en el suma de la Barceloneta , donde se piensan que estan ? pic.twitter.com/CrEAd1zRfk — sebastian huguet gim (@HuguetGim) 4 de agosto de 2017

Els veïns de la Barceloneta no pensen resignar-se davant dels excessos del turisme que pateixen des de fa anys. Aquest dissabte 12 d'agost, la Plataforma en Defensa de la Barceloneta ha convocat una concentració a la platja per protestar contra el model turístic actual. Concretament, denuncien la massificació del barri, l'expulsió dels veïns, la pèrdua de la platja, la inseguretat i l'incivisme.L'entitat ha convocat a les deu del matí a la "calita" i vol que els veïns portin la samarreta groga que caracteritza la plataforma, coincidint amb l'aniversari del moviment, que ja té tres anys. La plataforma també denunciarà la manca de solucions per part de les administracions, ja que la situació ve de lluny i l'estiu passat ja van aparèixer signes de rebuig al model turístic en forma de pintades anònimes al carrer Des de la plataforma, aquests últims dies han compartit imatges desconcertants de la petjada turística. Una d'elles mostra algú dormint a un sofà enmig del carrer. En una altra es veu a dos joves ebris al Passeig de Joan Borbó. I en una tercera imatge es veu a algú comprant al supermercat sense samarreta.

