Viu la màgia de Montserrat, a ritme de «time lapse»

Roger Tugas

01/01/1970

El dirigent del PP afirma que no li farà "cap tipus de pena" si l'Estat inhabilita Puigdemont, a qui acusa d'escalfar el carrer junt a Junqueras i la CUP | Sol·licita una reunió amb el president català abans del dia 16 per avisar-lo que "intentar carregar-se Espanya no els sortirà gratis"