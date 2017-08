La policia deté un home sospitós de l'atropellament a sis soldats a París

#ULTIMAHORA Detenido un hombre por el atropello de militares cerca de París (fuentes concordantes) #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) August 9, 2017

🔴 Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) 9 d’agost de 2017

#UPDATE Rescuers go to work after a car slammed into soldiers on patrol near Paris, injuring six people, two of them seriously, police say pic.twitter.com/hINRPy5dvo — AFP news agency (@AFP) 9 d’agost de 2017

Almenys sis soldats francesos han resultat ferits aquest matí en ser atropellats per un cotxe a la perifèria de París. Els fets han succeït a un quart de nou del matí a la localitat de Levallois Perret, al nord-oest de la capital francesa. La Fiscalia Antiterrorista de París ja ha assumit la investigació. Després de l'atac, el conductor del vehicle ha fugit però la policia francesa ha detingut aquest migdia un home sospitós de ser l'autor de l'atac, segons ha informat l'agència AFP Els soldats, que formen part de l'operatiu antiterrorista desplegat arran dels atemptats del 2015, acabaven de sortir de la caserna de Verdum. El vehicle els ha atropellat i s'ha donat a la fuga. La policia ha iniciat una operació per localitzar-lo i no es descarta cap pista sobre la motivació de l'atropellament. L'alcalde ha assegurat que no té cap dubte que l'acció era voluntària i l'ha qualificat d'"agressió intolerable i vergonyosa".Dels sis militars ferits, tres tenen ferides greus i tres de caràcter més lleu. Els que tenen un pronòstic més greu –les primeres informacions apunten que no es tem per la seva vida- han estat traslladats a l'hospital militar de Percy en Clamar, que com Levallois Perret forma part del departament dels Alts del Sena.

