Alerta alimentària pels ous contaminats amb pesticida

Crisi alimentària per ous contaminats. Foto: Arxiu ND

Mitja Europa està afectada per una crisi alimentària per ous contaminats amb pesticida. Es tracta d'Alemanya, Bèlgica, Holanda, França, el Regne Unit, Suècia i Suïssa. La Comissió Europea va advertir de la presència d'ous de gallina contaminats amb fipronil –prohibit a la Unió Europea- el 20 de juliol però ahir va transcendir que Bèlgica ja havia trobat els primers casos el juny. Ara, les autoritats europees investigaran si el país va donar l'alerta massa tard.Holanda és el país més perjudicat amb unes 200 explotacions afectades. Però també hi ha granges amb ous contaminats a Alemanya, Bèlgica, França, el Regne Unit, Suècia i Suïssa. Les pèrdues per als productors del sector avícola tot apunta que seran milionàries. De moment, no s'ha detectat cap cas ni a Catalunya ni a la resta de l'estat espanyol.El fipronil és un insecticida d'ampli espectre que pertany a la família química fenilpirazol. Un dels seus noms comercials és Termidor. Interromp el sistema nerviós dels insectes i causa hiperexcitació dels nervis i els músculs en els insectes contaminats.S'utilitza per combatre l'àcar vermell, un paràsit que perjudica les gallines i que els hi transmet diverses malalties. La Unió Europea el prohibeix si s'utilitza directament sobre animals per a consum humà. El 2013, a més, es va prohibir per tractar les llavors de blat i girasol.

