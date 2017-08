Alerta per xàfecs i tempestes fortes

Tempesta aquest dimarts a Osona Foto: NacióDigital

La situació meteorològica ha canviat com un mitjó. La nit ha estat fresca i arreu del país s'ha pogut dormir bé, després de moltes nits tropicals. A més, l'arribada d'aire fred afavorirà la formació de xàfecs i tempestes, localment intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per intensitat de pluja a les comarques del litoral, la Catalunya Central i el Ripollès.Concretament, les comarques afectades per l'avís són: Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Moianès, Bages, Berguedà, Osona i Ripollès.Les previsions s'han complert i les temperatures nocturnes han baixat notablement. Aquest matí la situació estarà marcada per un cel serè que contrastarà amb la formació de tempestes a la tarda. Començaran cap a les cinc i es poden allargar fins a la mitjanit. Poden escombrar tota la costa, des del Baix Camp i el Tarragonès fins a la Selva. En aquest sentit no es descarten quantitats notables –entre 30 i 40 litres- en comarques del litoral. Per tant, caldrà estar atent a les rieres.De cara a dijous la matinada serà fresca –o directament freda al Pirineu- mentre que a la tarda les tempestes es poden reproduir al quadrant nord-est de país –Selva, Garrotxa, Osona, Gironès...- localment intenses i acompanyades de calamarsa.

