Mor el cantant de country Glen Campbell als 81 anys

El cantant de country nord-americà Glen Campbell ha mort aquest dimarts als 81 anys a Nashville, tal i com han anunciat fonts del seu entorn més proper. Campbell, famós per les cançons Rhinestone Cowboy i Wichita Lineman, patia alzheimer des de feia uns anys.El cèlebre compositor, actor, cantant i estrella de la televisió nord-americana va néixer a Arkansas i va començar la seva carrera enregistrant sessions de guitarra a Los Ángeles abans d'arribar a la fama entre els anys 1960 i 1970. Va guanyar sis premis Grammy i nou de les seves cançons van ser número 1 en una carrera que va durar més de 50 anys.Campbell va publicar el seu últim disc d'estudi el juny d'aquest any, es titulava Adios (en castellà), i va ser enregistrat després d'acabar la seva darrera gira, l'any 2012.

