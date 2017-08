El Madrid guanya la Supercopa d'Europa després de derrotar el Manchester United (2-1)

| 2 comentaris Roger Tugas

Un informe d'Ángel de la Fuente constata que la Generalitat rep 381 euros per cada català menys que la Junta d'Extremadura per cada extremeny, tot i que aquests paguen molts menys impostos | L'estudi també apunta que Catalunya ha prestat 5.000 milions a l'Estat a interès zero en tres anys o que és el territori, junt al País Valencià, on el finançament millorarà menys el 2018