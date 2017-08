Trump amenaça Corea del Nord amb «un foc i una fúria mai vistos al món»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha endurit el seu discurs contra el règim de Corea del Nord i ha advertit que no facin cap més amenaça si no volen trobar-se amb un nivell de "foc i fúria mai vistos al món". "Serà millor que Corea del Nord no amenaci més els Estats Units", ha etzibat el president nord-americà durant una reunió al seu club de golf de Bedminster (Nova Jersey).Ho ha dit amb els braços plegats i un to contundent, i ha insinuat la possibilitat d'una acció militar contra el país asiàtic. "Es trobaran un foc i una fúria mai vistos al món", ha afegit en unes declaracions captades per les càmeres de la sala.Les paraules de Trump contribueixen a incrementar la tensió entre els dos països després de les reiterades proves nuclears del règim de Kim Jong Un. Corea del Nord ha afirmat en els últims dies que té capacitat per atacar els Estats Units amb míssils des de territori nord-coreà.

