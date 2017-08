Cues de fins a una hora a l'aeroport del Prat malgrat no haver-hi vaga

L'Aeroport de Barcelona ha registrat cues de fins a 60 minuts aquest dimarts a la tarda tot i no haver-hi cap convocatòria de vaga dels treballadors del control de seguretat d'Eulen. Segons Aena, s'ha arribat a un pic d'espera de 54' a la T1, en una situació similar a la viscuda durant la passada matinada amb un pic màxim d'espera de 56' a les 05.20 hores.Més tard, entre les 10 i les 11.30 hores, hi ha hagut un segon repunt amb cues d'uns 45 minuts, segons ha detallat el gestor aeroportuari. Durant la resta de la jornada, les acumulacions de passatgers s'han anat reduint a l'Aeroport de Barcelona i Aena ha assegurat que el període mitjà d'espera s'ha estabilitzat entorn els 20 minuts a les dues terminals.Pel que fa a la negociació, Eulen ha acceptat l'última proposta del Govern per desencallar la vaga del Prat -200 euros lineals més i contractar 76 nous treballadors- però el comitè de vaga s'hi oposa i demanarà que la proposta es descarti en l'assemblea prevista el proper dijous.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)