El Parlament tancarà la comissió sobre l'«operació Catalunya» a finals d'agost

José Zaragoza durant la seva compareixença a la comissió sobre l''operació Catalunya' Foto: Parlament de Catalunya

JxSí, CSQP i la CUP han acordat tancat la comissió d'investigació de l'operació Catalunya a finals d'agost amb dues sessions programades els dies 28 i 29, segons han confirmat fonts parlamentàries a l'ACN. Per al 28 s'han citat 11 persones que ja van ser cridades amb anterioritat però que no van acudir a la cita, i l'endemà, dia 29, els grups presentaran les seves conclusions.Entre els onze citats destaquen els excomissaris José Manuel Villarejo i Pedro Esteban; l'exdirector operatiu de la policia espanyola Eugenio Pino; l'exsecretari d'Estat d'Interior Francisco Martínez; o el policia en excedència Antonio Giménez Raso. No serà possible que els 11 puguin donar el seu testimoni però es preveu que la majoria –si no tots- tornaran a declinar assistir al Parlament.Serà el dia següent, el 29, quan JxSí, CSQP i la CUP –els únics que es mantenen dins la comissió després de la sortida de C's, PP i la no presència d'entrada del PSC- consensuaran unes conclusions sobre l'existència d'una "policia patriòtica" contra polítics catalans sobiranistes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)