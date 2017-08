​El relleu dels xarcuters del Gòtic: «La botiga és de barri i per a turistes»

Així és l'Anna - Edat i lloc de naixement: 30 anys, Barcelona.



- Quina és la teva ocupació? Botiguera.



- Quan fa que vius a Barcelona? Tota la vida.



- Què t'agrada de la ciutat? El clima i la gent d'aquí, perquè jo sóc com ells.



- Què en detestes? La massificació de persones. La superpoblació és un problema mundial.



- A on passaries l'estiu? A la muntanya, en una hamaca penjada sota d'un arbre. Ho intentaré quan marxi de vacances.

L'Anna Pérez és d'aquelles barcelonines del Gòtic que sap com tenir cura dels veïns. Qui vulgui saber com, només cal que li dugui un panet obert per la meitat de la fleca del costat: ella procura farcir-lo d'embotit de manera que, quan sigui engolit, ni una sola queixalada sigui de pa a seques. "Ho faig tot com si fos per a mi. Hi poso molt d'amor", afirma. Fa uns mesos que ha decidit quedar-se amb la cansaladeria familiar en un barri cada cop menys veïnal i més turístic. A Pérez només li consta un altre comerç similar en tot el Gòtic, al carrer Escudellers."Això és botiga de barri o per als turistes?", li han preguntat alguna vegada, i ella no té cap dubte a l'hora de respondre: "Per a qui vulgui entrar". Pérez és la tercera generació que regeix la botiga. Ja havia treballat en altres negocis similars, però finalment ha agafat el relleu del de la mare. "Ho he fet per romanticisme", relata. Per ara manté la mateixa fisonomia que ha heretat després de la jubilació de la seva progenitora. Per això el negoci duu el nom de Cansaladeria Corominas, el segon cognom de l'Anna.No només hi ven carn i embotits. També s'hi pot trobar llet, conserves, oli... el més indispensable a la cuina, i és que més que una cansaladeria es podria definir com un colmado. Pérez creu que haurà de fer modificacions a la botiga si a la llarga vol sobreviure. "Suposo que fer-la més per als guiris", reflexiona, ja que "són els que més passen pel carrer". Per atreure'ls, a l'aparador hi ha posat uns minifuets i tacos de formatge manxego. "Ja ho faig una mica", explica.A vegades es veuen grups de creueristes; d'altres, de segways. Quan van en ramat no solen parar a la cansaladeria, però sí que ho fan quan no es mouen en masses. La petjada turística es fa notar molt al barri. Segons ella, "no hi ha un sol dia que en aquesta botiga no es parli que m'estan fent fora de casa o que me'n vull anar del barri". Pérez viu al mateix carrer Regomir, a la casa familiar de tota la vida. Té dos fills, i hi conviu amb la mare. "No em puc pagar un lloguer al barri", lamenta. Per sort, la botiga també és de propietat familiar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)