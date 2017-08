MAPA Les millors platges «verges» per gaudir al màxim del litoral català

Apa, i el cap de setmana vinent massificades. Gràcies per destruir els pocs espais que queden mínimament bé a la nostra costa.

Reportatges com aquest i els "caçadors de bolets", "tocats de l'ala", "els gorgs de Catalunya", només fan que milers de persones envaeixin sense cap mirament els llocs més delicats del país. I que després als pobles hi haguem de prohibir el bany, impedir l'accés o directament marxar-ne.

Contra l'alienació de la natura que pateix l'urbanita, no val portar-lo fins el bosc, el riu, l'illa... només serveix per destruir aquests llocs. Per combatre l'alienació de la natura cal naturalitzar les ciutats, per tal que l'urbanita no senti la necessitat de fugir-ne cada cop que en té ocasió.